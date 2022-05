L’HISTOIRE D’UN TERROIR ET UNE PASSION

2022-06-10 09:00:00 – 2022-06-10 11:45:00 Balades des Saveurs

L’histoire d’un terroir et une passion. Notre visite explique l’appellation, l’histoire de Château Maris, nos méthodes en bio et biodynamiques et nos démarches eco-responsable.

La courte balade dans les vignes est suivie par une visite de notre chai en chanvre unique au monde et une dégustation d’une sélection des nos vins. dernière mise à jour : 2022-05-28 par

