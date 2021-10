Saint-Laurent Saint-Laurent Côtes-d'Armor, Saint-Laurent L’histoire du sapin de Noël ! Saint-Laurent Saint-Laurent Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Laurent

L’histoire du sapin de Noël ! Saint-Laurent, 23 décembre 2021, Saint-Laurent. L’histoire du sapin de Noël ! 2021-12-23 14:30:00 – 2021-12-23 16:30:00 Le Palacret Chemin du Palacret

Pin, sapin, épicéa, douglas, mélèze, … toujours verts ou presque ! Ils mettent un peu de couleur dans la forêt l'hiver, mais de là à devenir « le roi d'un soir » pour le plaisir des enfants, … il y a une histoire, à découvrir en ce jour le plus court de l'année. La balade sera suivie d'un atelier bricolage de décoration de Noël, à base de plante de la nature . Balade-atelier organisé par War-dro an Natur, à partir de 5 ans, en famille.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Laurent Autres Lieu Saint-Laurent Adresse Le Palacret Chemin du Palacret Ville Saint-Laurent