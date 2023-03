L’histoire Du Roi Des Jeux COMEDIE DE METZ METZ Catégories d’Évènement: Metz

L'histoire Du Roi Des Jeux COMEDIE DE METZ, 16 avril 2023, METZ. Un spectacle à la date du 2023-04-16 à 15:00 (2023-04-15 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Une histoire interactive amusante, touchante et décalée. Le premier spectacle adapté de la légende du Roi des jeux ou comment un serviteur va donner une bonne leçon à son Roi ? Il y a longtemps, le courage et l'imagination d'un serviteur sauva tout un peuple de la colère de leur Roi. Le jeu inventé pour occuper sa majesté était si captivant que le Roi en fut subjugué… au point que cela changea sa vie et celle de son peuple. Du jonglage au mime, voici un spectacle parsemé d'humour ! Car tous les arts mènent au Roi des jeux qui est aussi le jeu des rois. Une aventure familiale qui vous donnera envie de mieux connaître ce fameux jeu. Un récit ludique et interactif pour faire découvrir ou redécouvrir à vos enfants… le jeu d'échecs.

