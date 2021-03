Les Clayes-sous-Bois Espace Philippe Noiret Les Clayes-sous-Bois, Yvelines L’HISTOIRE DU ROCK Espace Philippe Noiret Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Yvelines

L’HISTOIRE DU ROCK Espace Philippe Noiret, 12 mars 2021-12 mars 2021, Les Clayes-sous-Bois. L’HISTOIRE DU ROCK

Espace Philippe Noiret, le vendredi 12 mars à 20:30

En partenariat avec le Théâtre De Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Qu’est-ce qu’être « rock » aujourd’hui ? Raconter l’histoire du rock en 60 minutes, tel est le pari de Thomas Quillardet dans ce seule-en-scène plein d’audace et de désinvolture.

Il ne suffit pas d’avoir eu des parents « rock » pour en hériter l’attitude ! C’est le constat dressé avec humour par cette fille de soixante-huitards conçue sur London Calling. Au fil d’anecdotes croustillantes, de délicieux raccourcis, d’archives et de punchlines réjouissantes, la comédienne nous parle d’un temps que les moins de 40 ans aimeraient mieux connaître. En retraçant la sulfureuse épopée du rock, elle redécouvre l’histoire de ses parents, la sienne et la nôtre. Elle réécoute de vieux 45 tours d’Elvis Presley, pleure sur Bob Dylan, se souvient de son adolescence sur Radiohead ou Nirvana. A travers sa petite histoire se dessine la grande, celle d’une résistance culturelle libératrice, portée par toute une génération. Texte : Marcio Abreu, Thomas Quillardet, Raphaèle Bouchard, Claire Lapeyre Mazérat Mise en scène : Thomas Quillardet Avec Raphaèle Bouchard, Julia Cash et Julie Jacovella (en alternance) Scénographie : Alain Pinochet Son : Nourel Boucherk Costumes : Frédéric Gigout Lumières : Claire Debar-Capdevielle Réalisation vidéo : Claire Lapeyre Mazérat Montage : Simon Mauclair, Teresa Lopez Cruz, Elisa Ritter Régie générale : Damien Rottier Production 8 avril Coproduction Le Théâtre de L’Union – Centre dramatique national du Limousin, Théâtre La Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du sud Coproduction pour la recréation 2019 : La Comédie, CDN de Reims Soutien Théâtre Expression 7 – Limoges Remerciements : Théâtre Firmin Gémier/La Piscine ; L’Odéon-Théâtre de l’Europe ; La Colline-théâtre national ; L’Académie-École supérieure professionnelle de théâtre du Limousin. Laure Manceau. Création le 21 Mars 2013 dans la cadre du festival scène Grand-écran / Théâtre de l’Union – Centre dramatique national du Limousin. © Kim Lan Nguyen Thi Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 10,00€

MATRIOSHKA PRODUCTIONS Espace Philippe Noiret 1, place Charles de Gaulle Les Clayes-sous-Bois Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-12T20:30:00 2021-03-12T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Autres Lieu Espace Philippe Noiret Adresse 1, place Charles de Gaulle Ville Les Clayes-sous-Bois