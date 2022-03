L’histoire du musée intercommunal de Nogent-sur-Marne Musée Intercommunal de Nogent-sur-Marne, 14 mai 2022, Nogent-sur-Marne.

L’histoire du musée intercommunal de Nogent-sur-Marne

Musée Intercommunal de Nogent-sur-Marne, le samedi 14 mai à 20:00

Vincent Villette, directeur du Musée intercommunal, donnera une conférence sur l’histoire de cette institution. Le Musée de Nogent-sur-Marne naît le 9 décembre 1961 de l’initiative d’érudits passionnés par Nogent-sur-Marne et son environnement. Ils constituent alors une collection dont l’objectif est de garder la mémoire de Nogent-sur-Marne, des bords de Marne et, plus largement, de l’Est Parisien. En 60 ans, plus de 6 000 gravures, peintures, objets ont été inventoriés, 15 000 cartes postales collectées, un fonds documentaire constitué. Quelle est l’histoire de ce Musée aujourd’hui Musée intercommunal et de sa collection ? La conférence aura lieu à 20h. Accès libre, sur inscription à l’adresse [musee-intercommunal-nogentsurmarne@pemb.fr](mailto:musee-intercommunal-nogentsurmarne@pemb.fr) ou au 01 48 75 51 25

Sur inscription

Quelle est l’histoire du Musée intercommunal et de sa collection ?

Musée Intercommunal de Nogent-sur-Marne 36 boulevard Gallieni 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00