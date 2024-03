L’Histoire du marais, une passerelle entre hier et aujourd’hui Espace culturel du Houlme Briouze, dimanche 13 octobre 2024.

L’Histoire du marais, une passerelle entre hier et aujourd’hui Deux métiers, deux regards : suivez l’animateur-naturaliste et l’historien et découvrez le marais du Grand Hazé sous un autre angle ! Dimanche 13 octobre, 13h30 Espace culturel du Houlme 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Devant l’espace culturel du Houlme // Equipement: Chaussures de marche

Avec la participation M. Normand, coordinateur de l’ouvrage Le Marais du Grand Hazé (Le Pays bas-normand) Dès 10 ans

Espace culturel du Houlme Briouze Briouze 61220 Orne Normandie

