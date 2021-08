Paris Grand Palais Paris L’HISTOIRE DU GRAND PALAIS – Écrite et dessinée par Nayel Zeaiter Grand Palais Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’HISTOIRE DU GRAND PALAIS – Écrite et dessinée par Nayel Zeaiter Grand Palais, 18 septembre 2021, Paris. L’HISTOIRE DU GRAND PALAIS – Écrite et dessinée par Nayel Zeaiter

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Grand Palais

En mai 1900, le Grand Palais ouvrait pour l’Exposition Universelle. En mars 2021, il a fermé ses portes pour d’importants travaux de restauration. Entre ces deux dates s’est déroulée une vie foisonnante, pendant laquelle le Grand Palais a résonné avec son temps, acteur majeur de la vie artistique et culturelle française, miroir du XXe siècle – du progrès technique et scientifique qui l’ont marqué, des remous sociaux et historiques qui l’ont jalonné. La Rmn – Grand Palais invite l’artiste Nayel Zeaiter à faire de la palissade qui va entourer le Grand Palais pendant les travaux une oeuvre, offerte au public qui ne pourra plus entrer dans le monument pendant un peu plus de 3 ans.

entrée libre

La Rmn-Grand Palais invite l’artiste Nayel Zeaiter à faire de la palissade qui entoure le Grand Palais pendant les travaux, une oeuvre offerte au public. Grand Palais Avenue Winston Churchill 75008 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Grand Palais Adresse Avenue Winston Churchill 75008 Paris Ville Paris lieuville Grand Palais Paris