Musée de la Mine et de la Potasse, le mercredi 9 juin à 14:00

Les enfants fabriquent eux-mêmes leur montagne avec de l’argile, du sable et des graviers. Puis, à l’aide d’outils pédagogiques et d’une rivière expérimentale ils découvrent les phénomènes d’érosion et leurs conséquences. Enthousiasmant !

Sur réservation

Atelier gratuit pour les enfants (7 à 12 ans) Musée de la Mine et de la Potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 Wittelsheim Wittelsheim Cité Grassegert Haut-Rhin

2021-06-09T14:00:00 2021-06-09T16:00:00

