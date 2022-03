L’HISTOIRE DU DROIT Montpellier, 29 avril 2022, Montpellier.

L’HISTOIRE DU DROIT Montpellier

2022-04-29 – 2022-04-29

Montpellier Hérault

Avec Jean-Jacques Régis de Cambacérès, Montpelliérain et Père du Code Civil, c’est peu dire que le Droit et Montpellier sont intimement liés ! Cette toute nouvelle visite vous propose une vision globale du Droit à Montpellier, entre redécouverte des origines théoriques et pratiques, et visite des lieux d’enseignement et d’exercice de la justice.

Vous arpenterez les différentes salles d’audiences de la Cour d’Appel et accéderez aux cours du Rectorat.

Une incursion passionnante au cœur de la justice…

Mesures sanitaires prises :

– PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE

– PORT DE MASQUE FACULTATIF POUR LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque).

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Un amplificateur de voix par guide

Durée: 2H

Rendez-vous 10 minutes avant le départ devant l’arc de triomphe, rue Foch.

– PIÈCE D’IDENTITÉ VALIDE A FOURNIR A LA PRÉSENTATION (COPIE) ET SUR PLACE.

– NOM ET PRÉNOM COMPLET DE CHAQUE PARTICIPANT A INDIQUER LORS DE LA RÉSERVATION.

– Visite limitée à 30 participants.

Avec Jean-Jacques Régis de Cambacérès, montpelliérain et Père du Code civil, c’est peu dire que le Droit et Montpellier sont intimement liés !

Cette visite propose une vision globale de l’histoire du Droit à Montpellier, entre redécouverte des origines et visite des lieux d’enseignement et d’exercice de la justice.

Avec Jean-Jacques Régis de Cambacérès, Montpelliérain et Père du Code Civil, c’est peu dire que le Droit et Montpellier sont intimement liés ! Cette toute nouvelle visite vous propose une vision globale du Droit à Montpellier, entre redécouverte des origines théoriques et pratiques, et visite des lieux d’enseignement et d’exercice de la justice.

Vous arpenterez les différentes salles d’audiences de la Cour d’Appel et accéderez aux cours du Rectorat.

Une incursion passionnante au cœur de la justice…

Mesures sanitaires prises :

– PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE

– PORT DE MASQUE FACULTATIF POUR LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque).

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Un amplificateur de voix par guide

Durée: 2H

Rendez-vous 10 minutes avant le départ devant l’arc de triomphe, rue Foch.

– PIÈCE D’IDENTITÉ VALIDE A FOURNIR A LA PRÉSENTATION (COPIE) ET SUR PLACE.

– NOM ET PRÉNOM COMPLET DE CHAQUE PARTICIPANT A INDIQUER LORS DE LA RÉSERVATION.

– Visite limitée à 30 participants.

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-03-02 par