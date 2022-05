L’histoire du Débarquement vu du Bunker WN 89 Osmanville Osmanville Catégories d’évènement: Calvados

L’histoire du Débarquement vu du Bunker WN 89 Osmanville, 4 juin 2022, Osmanville. L’histoire du Débarquement vu du Bunker WN 89 Station 70 1 rue du Bourg Osmanville

2022-06-04 09:45:00 09:45:00 – 2022-06-12 10:45:00 10:45:00 Station 70 1 rue du Bourg

Osmanville Calvados Osmanville L’histoire du débarquement vu du WN 89 …uniquement sur témoignages de l’époque. nDépart de la station 70 à Osmanville, pour une visite complète du bunker situé à Géfosse-Fontenay. L’histoire du débarquement vu du WN 89 …uniquement sur témoignages de l’époque. nDépart de la station 70 à Osmanville, pour une visite complète du bunker situé à Géfosse-Fontenay. legleuherluc@wanadoo.fr +33 2 31 51 07 61 L’histoire du débarquement vu du WN 89 …uniquement sur témoignages de l’époque. nDépart de la station 70 à Osmanville, pour une visite complète du bunker situé à Géfosse-Fontenay. Station 70 1 rue du Bourg Osmanville

