L’HISTOIRE DU CINEMA POUR TOUS Cinémathèque Gnidzaz, 25 février 2022, Martigues.

Présentation ———— La cinémathèque Gnidzaz présente une projection-débat autour du cinéma italien. Le film projeté à cette occasion sera « **Pasolini, la langue du désir** » de Ludwig Trovato (2007, 1H30). La projection sera suivie d’un débat animé par **Laura Vichi**, historienne du cinéma. Détails ——- En 1984, moins de dix ans après sa mort, les proches de Pasolini dressent le portrait émouvant d’un homme passionné et contradictoire. Tandis que l’acteur Ninetto Davoli nous emmène à la rencontre des innocents, les gens des faubourgs de Rome qui ont inspiré l’œuvre du cinéaste, ses amis intellectuels, Alberto Moravia, Ettore Scola, Laura Betti, témoignent de sa lutte désespérée contre l’orientation de la société italienne. Composé essentiellement d’entretiens émaillés de photographies et de citations, le film de Ludwig Trovato donne la parole à ceux qui ont connu et aimé Pasolini. Confiant à Guy Scarpetta le soin d’expliciter le diagnostic radical prononcé par le cinéaste à l’encontre de la société italienne, il revient également sur le scandale de Théorème, prix de l’Office catholique international du cinéma à Cannes en 1968. Que la disparition de Pasolini fût encore si proche marque inévitablement les témoignages et l’orientation du film. Cette mort éclaire rétrospectivement le parcours de Pasolini et place le film sous le signe de la crise qu’il a traversée à la fin de sa vie. Derrière les promesses d’émancipation des années 1960-70, Pasolini percevait le spectre d’un conformisme nouveau, détruisant toute singularité culturelle au profit de la société de consommation. Relire son œuvre souvent esthétisante et allégorique au regard de cette crise permet de la resituer au cœur des enjeux de notre époque. (source : Images de la culture)

Entrée libre

La Cinémathèque Gnidzaz présente une projection-débat Facettes du cinéma italien moderne. Séance projection-débat présentée par Laura Vichi, historienne du cinéma. En partenariat avec l’UMTL et l’UAI.

Cinémathèque Gnidzaz 4 Rue Colonel Denfert MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône



