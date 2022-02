L’histoire du chanvre et du lin en Pays d’Aigre Jardin de Marie Valtaud Aigre Catégories d’évènement: Aigre

L'histoire du chanvre et du lin en Pays d'Aigre

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Marie Valtaud

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Marie Valtaud

De façon assez extraordinaire on peut créer du lien entre la culture de ces deux plantes textiles, l’histoire de la région, l’agriculture durable et la renovation énergetique de nos bâtiments. Dominique saura éclairer ces questions avec l’oeil de l’historien et la verve du passionné ! Embarquez dans cette aventure d’une heure à travers l’histoire de ces deux plantes, où vous découvrirez aussi la technique qui se cache derriere leur utilisation. La conférence à lieu en plein air, dans le jardin d’une ancienne fileuse et couturière…

Gratuit. Se présenter au stand d’accueil à l’entrée du jardin.

Jardin de Marie Valtaud 3 rue Haute, Villejésus 16140 Aigre

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T15:00:00

