L’HISTOIRE DU BASALTE ET SON EMPLOI DANS L’ARCHITECTURE Agde, 21 avril 2022, Agde.

L’HISTOIRE DU BASALTE ET SON EMPLOI DANS L’ARCHITECTURE Agde

2022-04-21 – 2022-04-21

Agde Hérault Agde

3 3 EUR Découvrir et s’étonner de la richesse architecturale agathoise et ses nombreux détails taillés et sculptés dans la pierre basaltique.

L’héritage des bâtisseurs est omniprésent dans l’ancienne cité et nous révèle des surprises et des secrets…

Découvrir et s’étonner de la richesse architecturale agathoise et ses nombreux détails taillés et sculptés dans la pierre basaltique.

L’héritage des bâtisseurs est omniprésent dans l’ancienne cité et nous révèle des surprises et des secrets…

+33 6 03 06 34 60

Découvrir et s’étonner de la richesse architecturale agathoise et ses nombreux détails taillés et sculptés dans la pierre basaltique.

L’héritage des bâtisseurs est omniprésent dans l’ancienne cité et nous révèle des surprises et des secrets…

Agde

dernière mise à jour : 2022-04-15 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE