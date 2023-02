L’histoire dont vous êtes l’héroïne Ormes Ormes Catégories d’Évènement: Loiret

Ormes

L’histoire dont vous êtes l’héroïne, 11 février 2023, Ormes Ormes. L’histoire dont vous êtes l’héroïne 2 Rue Jean-Antoine de Baïf Ormes Loiret

2023-02-11 10:00:00 – 2023-02-11 17:00:00 Ormes

Loiret Ormes L’heure des choix : vous incarnez, dans un jeu narratif, Floria Tosca, une célèbre cantatrice jalouse et passionnée. Saurez-vous prendre les bonnes décisions pour éviter le funeste destin qui vous attend ? L’heure des choix : vous incarnez, dans un jeu narratif, Floria Tosca, une célèbre cantatrice jalouse et passionnée. Saurez-vous prendre les bonnes décisions pour éviter le funeste destin qui vous attend ? Jeu narratif la fabrique opéra val de loire

Ormes

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Ormes Autres Lieu Ormes Adresse 2 Rue Jean-Antoine de Baïf Ormes Loiret Ville Ormes Ormes lieuville Ormes Departement Loiret

Ormes Ormes Ormes Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ormes-ormes/

L’histoire dont vous êtes l’héroïne 2023-02-11 was last modified: by L’histoire dont vous êtes l’héroïne Ormes 11 février 2023 2 Rue Jean-Antoine de Baïf Ormes Loiret Loiret Ormes Ormes Loiret

Ormes Ormes Loiret