L’histoire dont tu es la super-héroïne ou le super-héros Musée d’art et d’histoire Genève, mardi 9 avril 2024.

L’histoire dont tu es la super-héroïne ou le super-héros Mini-club de lecture Mardi 9 avril, 14h30 Musée d’art et d’histoire CHF 5.- adultes ¦ CHF 3.- enfants

Que cela soit par la force ou la ruse, les super-héroïnes et les super-héros de la mythologie grecque sont doté-e-s de super-pouvoirs. Cela tombe bien parce que Ulysse, Artémis ou Héraclès ont de nombreux exploits à accomplir pour se jouer des monstres les plus divers.

Venez à la rencontre de livres et oeuvres du musée qui les mettent en scène et vibrez à leurs aventures!

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un-e adulte

Musée d'art et d'histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève

