“L’histoire des chaînes de montagnes dans un grain de grenat” Maison des Minéraux Saint-Hernot Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Hernot

“L’histoire des chaînes de montagnes dans un grain de grenat” Maison des Minéraux, 14 mai 2022, Saint-Hernot. “L’histoire des chaînes de montagnes dans un grain de grenat”

Maison des Minéraux, le samedi 14 mai à 16:30 Prix libre conscient

Lorraine Tual, chercheuse à l’université de Brest, nous aidera à retracer l’histoire des chaînes de montagnes à l’aide d’un seul minéral de grenat ! Maison des Minéraux Saint hernot – 29160 Crozon Saint-Hernot Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T16:30:00 2022-05-14T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Hernot Autres Lieu Maison des Minéraux Adresse Saint hernot - 29160 Crozon Ville Saint-Hernot lieuville Maison des Minéraux Saint-Hernot Departement Finistère

Maison des Minéraux Saint-Hernot Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hernot/

“L’histoire des chaînes de montagnes dans un grain de grenat” Maison des Minéraux 2022-05-14 was last modified: by “L’histoire des chaînes de montagnes dans un grain de grenat” Maison des Minéraux Maison des Minéraux 14 mai 2022 Maison des Minéraux Saint-Hernot Saint-Hernot

Saint-Hernot Finistère