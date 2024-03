L’histoire des Cathares et du catharisme Musée du Calisson Confiserie du Roy René Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Dans le cadre de l’exploration de la culture et de la littérature provençale, l’association EXCALISSON vous invite à une conférence sur l’histoire des Cathares et du catharisme, vaste courant religieux.

Animée par Anastasia Chopplet, conférencière et Marie-France Bédoyan, comédienne, l’objectif de cette conférence est triple :

● Explorer l’origine et les croyances des Cathares, qui se sont

particulièrement répandues dans le Midi de la France au

Moyen Âge, entre l’an 1000 et 1210.

● Émettre quelques hypothèses quant aux relations entre la

poésie des troubadours et la philosophie du Catharisme,

● Jeter les bases de notre prochaine intervention sur la croisade

des Albigeois liée à l’éradication du catharisme.



Cette conférence permettra de revenir sur l’histoire de cette doctrine, de son implantation en Occitanie mais aussi sur les liens qui rattachent ce mouvement religieux à notre territoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06

Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon

Aix-en-Provence 13089 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

