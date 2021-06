Gevrey-Chambertin Gevrey-Chambertin Côte-d'Or, Gevrey-Chambertin L’histoire des AOC par Olivier Jaquet Gevrey-Chambertin Gevrey-Chambertin Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Gevrey-Chambertin

L’histoire des AOC par Olivier Jaquet Gevrey-Chambertin, 25 juin 2021-25 juin 2021, Gevrey-Chambertin. L’histoire des AOC par Olivier Jaquet 2021-06-25 17:30:00 – 2021-06-25 18:30:00 Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel

Gevrey-Chambertin Côte-d’Or Gevrey-Chambertin EUR Olivier JACQUET, Ingénieur de recherche à la Chaire UNESCO, vous dévoilera toute l’histoire des AOC de Bourgogne au cours du XXe siècle. accueil@gevreynuitstourisme.com +33 3 80 34 38 40 Olivier JACQUET, Ingénieur de recherche à la Chaire UNESCO, vous dévoilera toute l’histoire des AOC de Bourgogne au cours du XXe siècle. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Gevrey-Chambertin Étiquettes évènement : Autres Lieu Gevrey-Chambertin Adresse Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Ville Gevrey-Chambertin lieuville 47.22611#4.96912