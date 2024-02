L’histoire de Yonah et Chaïm Site Mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence, jeudi 21 mars 2024.

Ballet poétique et émouvant. La performance artistique retrace l’aventure de deux amoureux, Yonah et Chaïm, jeunes mariés et promis à un bonheur certain jusqu’à ce que la réalité de la Seconde guerre mondiale brise leur idylle.

Quand le couple doit subir les horreurs de la déportation, Yonah, enceinte, cherche des raisons d’espérer le temps de la Libération et des retrouvailles. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 19:30:00

fin : 2024-03-21

Site Mémorial du Camp des Milles 40 Chemin De la Badesse

Aix-en-Provence 13547 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur vianneyfuron@campdesmilles.org

