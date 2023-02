L’Histoire de Manon – Palais Garnier (Paris) PALAIS GARNIER, 20 juin 2023, PARIS.

PALAIS GARNIER PARIS Place de l’Opéra 75009

2H35 avec 2 entractes

Inspiré par les héros mythiques de l’Abbé Prévost, le chorégraphe Kenneth MacMillan exprime dans L’Histoire de Manon sa fascination pour les personnages égarés et les sujets dramatiques. Fidèle à la trame du célèbre roman du XVIIIe siècle, il restitue l’histoire tragique de cet être sensuel et ingénu, à la fois responsable et victime de son propre sort. Dans le Paris de la Régence, la société bourgeoise s’enivre dans le luxe et les plaisirs faciles. Emportée dans ce tourbillon, Manon ne sait pas résister aux tentations, entraînant dans sa chute le fidèle Des Grieux. Le chorégraphe construit son ballet sur une mosaïque d’extraits de Massenet trouvant dans sa musique toute la théâtralité, la fraîcheur et le romantisme nécessaires à cette grande fresque dansée. Les scènes de foule et de bal succèdent aux pas de deux sublimes jusqu’à l’issue tragique du ballet.

L’Histoire de Manon

Ballet en trois actes

D’après L’Abbé Prévost L’Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut

Musique : Jules Massenet – (1842-1912)

Direction musicale : Pierre Dumoussaud

Les Étoiles, les Premières Danseuses, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra

Orchestre de l’Opéra national de Paris.

.2023-07-15.

