L'histoire de l'esclavage aux Etats-Unis Mairie des 1er et 7e arrondissements, 20 février 2023, Marseille 1er Arrondissement

2023-02-20 19:00:00 – 2023-02-20 21:00:00

EUR 5 30

Bouches-du-Rhone EUR 5 30 L’UPOP accueille la conférence d’Esther Cyna, maitresse de conférences en civilisation américaine à l’université de Versailles-Saint-Quentin- USVQ-CHCSC et spécialiste de l’histoire de l’éducation.

Elle a effectué une thèse en cotutelle entre l’Université Sorbonne Nouvelle et l’Université de Columbia, aux États-Unis, sur l’histoire raciale du financement des écoles publiques en Caroline du Nord, soutenue en 2021.



En 1619, le premier navire en provenance d’Afrique accoste le continent américain, où les colonies britanniques continuent de s’étendre, avec à son bord des centaines de personnes réduites en esclavage. Cet exposé retrace l’histoire de l’esclavage sur le sol étatsunien, son abolition et ses héritages à travers les questions de ségrégation et discriminations raciales historiques et contemporaines. L’Université Populaire de Marseille-Métropole aspire à satisfaire des besoins, toujours d’actualité, en matière de connaissance et de fabrication d’un esprit critique : apprendre pour le plaisir, apprendre pour savoir, savoir pour pouvoir. Réservation Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement

