L’HISTOIRE DE L’EAU ET DES FONTAINES Montpellier, vendredi 15 mars 2024.

Depuis l’époque médiévale, l’eau et les fontaines ont joué un rôle déterminant dans le développement économique, religieux, artistique et sanitaire de Montpellier. Avec votre guide, parcourez la ville entre aqueduc, château d’eau, fontaines sculptées, puits et bain rituel juif du Mikvé pour remonter le fil de l’histoire. Une promenade rafraichissante et pleine de découvertes dans les ruelles

Avec votre guide, parcourez la ville entre aqueduc, château d’eau, fontaines sculptées, puits et bain rituel juif du Mikvé pour remonter le fil de l’histoire. Une promenade rafraichissante et pleine de découvertes dans les ruelles de l’Écusson.

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant à l’entrée de la place royale du Peyrou, intersection de la rue Foch et de la rue de la Blottière.

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 15:00:00

fin : 2024-03-15 17:00:00

Rue Pitot

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

