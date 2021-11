Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire, Saint-Didier-en-Velay L’histoire de l’art s’invite à Saint Didier ! Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

L'histoire de l'art s'invite à Saint Didier ! Saint-Didier-en-Velay, 3 décembre 2021, Saint-Didier-en-Velay.

2021-12-03 18:30:00 – 2021-12-03 20:00:00

Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire Saint-Didier-en-Velay EUR Venez vous initier aux secrets de l’art avec Anne Muller : trois événements sont programmés à Saint Didier.

Premier rendez-vous, vendredi 3 décembre à 18h30 dans la Halle : La musique pour les peintres, comment la musique inspire les peintres. mairie@saint-didier.com +33 4 71 61 14 07 http://www.st-didier-en-velay.fr/ Sous la Halle Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay

