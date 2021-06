Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes L’histoire de l’Algérie à travers des archives audiovisuelles Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’histoire de l’Algérie à travers des archives audiovisuelles Cosmopolis, 22 juin 2021-22 juin 2021, Nantes. 2021-06-22 Réservation obligatoire : Tél. 02 52 10 82 00

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : oui Réservation obligatoire : Tél. 02 52 10 82 00 A travers les archives audiovisuelles des télévisions belges francophones, l’historien Thierry Piel (Université de Nantes) et Ulrich Huygevelde (Geopolis Brussels) racontent et commentent l’histoire récente de l’Algérie. En partenariat avec la SONUMA. Conférence programmée dans le cadre de l’exposition photographique Algérie, Géant oublié, programmé à Cosmopolis du 23 juin au 18 juillet 2021. Cosmopolis 18 Rue Scribe Centre-ville Nantes

