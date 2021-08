L’HISTOIRE DE LA MÉDECINE Montpellier, 2 septembre 2021, Montpellier.

L’HISTOIRE DE LA MÉDECINE 2021-09-02 – 2021-09-02

Montpellier Hérault

9 9 EUR Ville de tolérance et de brassage culturel, Montpellier accueille dès ses origines étudiants et médecins du monde entier. Un panorama complet de 8 siècles de pratique de la médecine (dispositifs et mesures sanitaires prises pour des visites en toute sécurité)

Partez pour un voyage dans le passé médical de la ville en longeant les façades des bâtiments emblématiques : l’incontournable faculté de médecine qu’ont fréquentée Rabelais, Rondelet ou encore Nostradamus, l’amphithéâtre St-Côme, ou la pharmacie de la Miséricorde. Déambulez dans l’ancien quartier des étudiants médecins et retracez les 800 années de l’Histoire de la Médecine à Montpellier.

Mesures sanitaires prises :

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Parcours proposés essentiellement en extérieur

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) OBLIGATOIRE POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

Rendez-vous 10 minutes avant le départ à l’Office de Tourisme de Montpellier – extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle

