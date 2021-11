Versailles Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles Versailles, Yvelines L’histoire de la France, cartographiée de la préhistoire à nos jours, par Jean Sevillia Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

L’histoire de la France, cartographiée de la préhistoire à nos jours, par Jean Sevillia Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles, 11 janvier 2022, Versailles. L’histoire de la France, cartographiée de la préhistoire à nos jours, par Jean Sevillia

Académie des Sciences Morales, des Lettres et des Arts de Versailles, le mardi 11 janvier 2022 à 18:30

Jean Sévillia présente son ouvrage Une histoire inédite de la France en 100 cartes. En cinq parties – « Les origines », « Le royaume de France », « La nation française », « À l’épreuve du XXe siècle » et « Vers la France de demain » – et plus de 100 cartes inédites et richement détaillées, de celle des principaux sites préhistoriques à celle de la pandémie du Covid-19, ce livre donne à voir une autre histoire de France, vivante, presque charnelle. La bataille d’Alésia, le partage de Verdun… ou encore les Gilets jaunes : autant de sujets et autant de cartes, parmi beaucoup d’autres, que commente Jean Sévillia dans cet ouvrage. Cette première Histoire de France en cartes permet de comprendre l’évolution de notre pays, d’en comprendre les faiblesses et d’en apprécier les formidables richesses. La conférence s’appuiera sur la projection de cartes. Journaliste, essayiste et historien, Jean Sévillia est chroniqueur au Figaro Magazine et membre du conseil scientifique du Figaro Histoire.

Sur inscription préalable auprès de l’adresse mail ci-dessus, tarif individuel de huit euros par personne sauf abonnés

Jean Sévillia présente son ouvrage Une histoire inédite de la France un sans cartes. Cette première histoire de France en cartes permet de comprendre l’évolution de notre pays. Projection de cartes Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles 5, rue Richaud 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-11T18:30:00 2022-01-11T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles Adresse 5, rue Richaud 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles Versailles