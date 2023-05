L’histoire de la fille d’une mère qui devient la mère d’une fille qui ne sera pas mère Théâtre Les Déchargeurs, 25 mai 2023, Paris.

Du jeudi 25 mai 2023 au samedi 17 juin 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h10

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant

Tarifs

24€ – plein tarif

15€ – tarif réduit (demandeur·euse·s d’emploi, minima sociaux, étudiant·e·s, + 60 ans)

12€ – tarif abonné·e

10€ – tarif moins de 27 ans

Pour les tarifs réduits, merci de présenter des justificatifs de moins de trois mois.

Le spectacle parcourt les enjeux de la transmission intergénérationnelle et du poids de l’héritage familial à travers trois portraits de femmes aussi drôles et décalées que grinçantes et folles.

Une femme accueille l’enfant qu’elle vient de mettre au monde. C’est une fille et c’est une déception. Elle attendait un garçon. Une naissance qui lui laissera un goût amer dans le cœur jusqu’à contaminer les générations à venir…

Texte & jeu Emilie Alfieri

Mise en scène Sébastien Mortamet

Création lumière Francis Faure

Crédit photos Stéphane Pagano

Le vendredi 26 mai, la représentation sera suivie d’une rencontre et d’un échange en présence de la compagnie Les Exaltées. Nous invitons pour l’occasion Daliborka Milovanovic, présidente de l’OVEO (Observatoire de la violence éducative ordinaire).

Théâtre Les Déchargeurs 3 rue des Déchargeurs 75001 Paris

Contact : https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/lhistoire-de-la-fille-dune-mere-qui-devient-la-mere-dune-fille-qui-ne-sera-pas-mere/ billetterie@lesdechargeurs.fr https://www.facebook.com/lesdechargeurs.paris https://www.facebook.com/lesdechargeurs.paris https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/lhistoire-de-la-fille-dune-mere-qui-devient-la-mere-dune-fille-qui-ne-sera-pas-mere/

Stéphane Pagano