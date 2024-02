L’histoire de la Chapelle Sainte-Anne, au pied des marais Gorges, jeudi 7 mars 2024.

L’histoire de la Chapelle Sainte-Anne, au pied des marais Gorges Manche

Visite guidée retraçant l’histoire de la Chapelle Sainte-Anne de Gorges et son lien avec les marais. Durée 45 mn. Goûter et boisson chaude à la fin de la visite. Prévoir vêtements adaptés à la météo. Gratuit. Lieu de RDV précisé à la réservation. Réservation obligatoire sur tourisme-cocm.fr.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 15:30:00

fin : 2024-03-07

Gorges 50190 Manche Normandie tourisme@cocm.fr

