L’histoire de Gautier Ier de Villebéon Château-musée de Nemours, 14 mai 2022 23:30, Nemours.

Écouter l’histoire de Gautier Ier, le fondateur du château, racontée par la conteuse Sabine Richard.

La nuit des Musées au Château-Musée sera ponctuée par l’intervention d’une conteuse : Sabine Richard. Dans une salle du château, elle captera son auditoire en évoquant l’histoire de Gauthier Ier de Villebéon et de sa femme Aveline de Château-Landon. Une animation centrée sur l’histoire du château et de son fondateur. A partir de 6 ans, sur réservation

Monument phare du sud Seine-et-Marne, venez découvrir les 900 ans d’histoire(s) du Château-Musée de Nemours ainsi que ses expositions temporaires variées tantôt dirigées Beaux-Arts XIXe siècle (sculpture, peinture, art graphique), tantôt tournées vers l’art contemporain, la mode, l’Extrême Orient, la photographie, le spectacle vivant, etc.

La noche de los Museos en el Castillo-Museo estará marcada por la intervención de una narradora: Sabine Richard. En una sala del castillo, captará a su auditorio evocando la historia de Gauthier I de Villebéon y de su esposa Aveline de Château-Landon. Una animación centrada en la historia del castillo y de su fundador. A partir de los 6 años, previa reserva

En inscripción Sábado 14 mayo, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Rue Gautier 1er 77140 Nemours 77140 Nemours Île-de-France