L’histoire de Gautier Ier de Villebéon Château-musée de Nemours Nemours Catégories d’évènement: Nemours

Seine-et-Marne

L’histoire de Gautier Ier de Villebéon Château-musée de Nemours, 14 mai 2022, Nemours. L’histoire de Gautier Ier de Villebéon

le samedi 14 mai à Château-musée de Nemours

La nuit des Musées au Château-Musée sera ponctuée par l’intervention d’une conteuse : Sabine Richard. Dans une salle du château, elle captera son auditoire en évoquant l’histoire de Gauthier Ier de Villebéon et de sa femme Aveline de Château-Landon. Une animation centrée sur l’histoire du château et de son fondateur. A partir de 6 ans, sur réservation

Sur inscription

Écouter l’histoire de Gautier Ier, le fondateur du château, racontée par la conteuse Sabine Richard. Château-musée de Nemours Rue Gautier 1er 77140 Nemours Nemours Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:30:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:00:00;2022-05-14T23:00:00 2022-05-14T23:30:00;2022-05-14T23:30:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Nemours, Seine-et-Marne Autres Lieu Château-musée de Nemours Adresse Rue Gautier 1er 77140 Nemours Ville Nemours lieuville Château-musée de Nemours Nemours Departement Seine-et-Marne

Château-musée de Nemours Nemours Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nemours/

L’histoire de Gautier Ier de Villebéon Château-musée de Nemours 2022-05-14 was last modified: by L’histoire de Gautier Ier de Villebéon Château-musée de Nemours Château-musée de Nemours 14 mai 2022 Château-musée de Nemours Nemours Nemours

Nemours Seine-et-Marne