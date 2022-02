« L’histoire de Clara » Cie (Mic)zzak et BimBom Théâtre [FESTIVAL CEP PARTY] Le Champilambart Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vallet

« L’histoire de Clara » Cie (Mic)zzak et BimBom Théâtre [FESTIVAL CEP PARTY] Le Champilambart, 5 avril 2022, Vallet. « L’histoire de Clara » Cie (Mic)zzak et BimBom Théâtre [FESTIVAL CEP PARTY]

du mardi 5 avril au samedi 23 avril à Le Champilambart

**Concert narratif sous casques** Elle survivra en passant entre les mains de dix personnages, qui sont autant de chapitres du récit et de la « voix » de la comédienne Alice Le Strat. La performance s’écoute avec un casque. Celui-ci permet d’être au plus près de la production du son, de ses transformations, de ses nuances, de la présence de la voix. La musique est libre et l’univers sonore est parallèle au texte, il véhicule des « images » sans être illustratif. **La presse en parle :** « Dispositif étonnant à la croisée de la pièce radiophonique, du concert instrumental et de l’installation sonore, au service de l’Histoire d’un bébé sauvé par dix «justes» pendant la seconde guerre mondiale. On a l’impression que des voix, sorties de l’Histoire, nous racontent cette histoire poignante au creux de l’oreille, à nous en donner le frisson. » _La Scène_

De 4 à 6€

Ce spectacle est un road-movie qui raconte l’histoire de Clara, un bébé dont les parents ont été arrêtés et déportés en 1942. Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T19:30:00 2022-04-05T20:30:00;2022-04-23T08:00:00 2022-04-23T08:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Le Champilambart Adresse 13 route des Dorices, 44330 Vallet Ville Vallet lieuville Le Champilambart Vallet Departement Loire-Atlantique

Le Champilambart Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/

« L’histoire de Clara » Cie (Mic)zzak et BimBom Théâtre [FESTIVAL CEP PARTY] Le Champilambart 2022-04-05 was last modified: by « L’histoire de Clara » Cie (Mic)zzak et BimBom Théâtre [FESTIVAL CEP PARTY] Le Champilambart Le Champilambart 5 avril 2022 Le Champilambart Vallet Vallet

Vallet Loire-Atlantique