L’histoire de Babar, le petit éléphant Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

L’histoire de Babar, le petit éléphant Nice, 16 mars 2022, Nice. L’histoire de Babar, le petit éléphant Parc Phoenix 405 Promenade des Anglais Nice

2022-03-16 – 2022-03-23 Parc Phoenix 405 Promenade des Anglais

Nice Alpes-Maritimes EUR 5 5 Texte Jean de Brunhoff

Musique Francis Poulenc

Orchestration David Matthews

Direction musicale Frédéric Deloche

Orchestre Philharmonique de Nice Parc Phoenix 405 Promenade des Anglais Nice

