Place de l’Église, le samedi 18 septembre à 17:00

### Visite d’un site historique et soirée animées par des conteurs Les Amis de Doazit vous convient à la visite d’un site historique de notre commune, suivi d’un pique-nique tiré du sac pour un moment convivial, puis d’une soirée autour de contes animée par l’association Graine de contes. En détail… – 17h : rdv au bar communal pour la visite du site historique – 19h : pique-nique au bar communal – 20h : début des contes sur le rame (butte féodale)

Gratuit. Entrée libre.

Visite d’un site historique et soirée animées par des conteurs Place de l’Église Bourg, 40700 Doazit Doazit Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T22:00:00

