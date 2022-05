L’Histoire à Vélo – Lamorlaye Lamorlaye, 21 mai 2022, Lamorlaye.

L’Histoire à Vélo – Lamorlaye Lamorlaye

2022-05-21 – 2022-05-21

Lamorlaye Oise

0 0 Dans le cadre de la Journée de la Ville et de la Nature, les associations ALMA et AU5V vous proposent une promenade familiale “L’histoire à Vélo” au cours de laquelle nous évoquerons la forêt du Lys et avec le concours de l’association de sauvegarde des Poteaux des Trois Forêts (APTF) l’histoire des poteaux forestiers qui seront sur notre chemin, dans le Lys et le bois Bonnet. Durée : environ 1h – Départ à 15h, le 21 mai, dans le parc du château, devant les stands ALMA et AU5V. Pour l’occasion, le CCAS peut vous prêter un vélo à assistance électrique : nous contacter pour s’inscrire ou avoir des renseignements sur la promenade et le prêt de vélo.

De 10h à 18h, au stand de l’ALMA : des expositions et des jeux.

lamorlayealma@gmail.com +33 6 22 05 42 36 http://www.lamorlayealma.wordpress.com/

