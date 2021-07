Conflans-Sainte-Honorine Ponton Hirondelle - Le Bien Gagné Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines L’Hirondelle – Le bien Gagné Ponton Hirondelle – Le Bien Gagné Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Présentation du ponton débarcadère, dernier témoin de la grande époque du transport fluvial de passagers. Ce ponton était une gare flottante équipée d’un guichet et d’une salle d’attente qui permettait l’embarquement et le débarquement des passagers des bateaux-mouches.

Reservation conseillée auprès de l’association – Jauge réduite – Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières et des consignes sanitaires

