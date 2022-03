L’hippodrome en famille Catégorie d’évènement: île de France

de 12h00 à 19h00 Pour des dimanches détente au plus près des chevaux, “l’hippodrome en famille” est de retour dans les hippodromes parisiens du 3 avril au 13 novembre. Après 16 éditions des Dimanches au Galop, ces derniers cèdent désormais leur place à un nouveau label, L’Hippodrome en Famille. L’occasion de vivre les courses de chevaux en profitant d’animations en plein air avec 29 dates programmées du printemps et jusqu’à l’automne, incluant des jours en week-end et en semaine, des jours fériés, y compris pendant les vacances scolaires. De plus, cette sortie invitera désormais à découvrir la diversité des grands hippodromes gérés par France Galop : Auteuil, Paris-Longchamp, Saint-Cloud, Chantilly et Deauville. C’est la sortie idéale en famille pour vivre l’émotion des courses et permettre aux enfants de se divertir au vert, dans un espace sans voiture, en retrouvant leurs animations préférées : balades à poney, manège de chevaux de bois, structure gonflable et de bien d’autres surprises installées en plein air dans l’enceinte des hippodromes. DES JOURNÉES À THÈME EN TOUTES SAISONS Plusieurs dates de l’Hippodrome en Famille seront placées sous le signe des journées à thème : distribution d’œufs en chocolat pour célébrer Pâques le dimanche 17 avril à Paris-Longchamp et le lundi 18 avril à Saint-Cloud ; brins de Muguet offerts le dimanche 1er mai à Paris-Longchamp ; ainsi qu’une journée spéciale Halloween le dimanche 30 octobre à Chantilly, durant laquelle atelier maquillage et confiseries seront de la partie ! Contact : https://www.france-galop.com/fr Balade;Enfants

