L’HIPPODROME DE POCHE – CIE LEZ’ARTS VERS Le Mans, 28 juillet 2022, Le Mans.

L’HIPPODROME DE POCHE – CIE LEZ’ARTS VERS

Allée André Bouton Parc de Tessé Le Mans Sarthe Parc de Tessé Allée André Bouton

2022-07-28 – 2022-07-28

Dans le cadre du Festival Soirs d’été. Lez’Arts vers vous invite dans son hippodrome miniature, un décor plus vrai que nature et une ambiance déchaînée pour un spectacle participatif, drôle, parfois loufoque… Jockey, parieur, supporter, tout le monde aura un rôle et que le meilleur gagne ! Dès 6 ans. Durée : 1h.

