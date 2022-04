L’Hippocampe fête ses 4 ans ! Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

2022-04-30 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-30 00:00:00 00:00:00

Granville Manche Votre Centre Aquatique l’Hippocampe fête ses 4 ans, le samedi 30 avril, à partir de 14h00 ! Voici le programme : 14h15-15h00 : Aqua-Boxe (sur réservation) 3€* ;

15h15-16h00 : Animations pour les Ados ;

16h30-17h00 : Défilé des enfants déguisés ;

16h15-17h30 : Baptêmes de plongée (sur réservation) 3€* ;

17h30-18h30 : Animation du Club Granville Water-Polo ;

18h30-19h15 : Aqua-Style (sur réservation) 3€* ;

19h30-20h00 : Défilé des adultes déguisés ;

20h00 : Lancement de la soirée DJ avec Destination Musique. Structure gonflable toute la journée.

Borne à selfies.

Garderie gratuite pour les enfants, à partir de 4 ans. Sur réservation, de 14h00 à 20h00.

Vente de pop-corn, barbe à papa, boissons…

