L’heureux tour ! au Théâtre du Temple Saillans, vendredi 16 février 2024.

L’heureux tour ! au Théâtre du Temple Saillans Drôme

Jean-François Balerdi, enfant caché de Devos, de Desproges et de Morel, clone de Bourvil, est un incroyable acrobate de la langue française qui nous prend par l’humain et nous entraîne dans son univers, au pays des mots et de l’imaginaire.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16

Théâtre du Temple

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes assofaubourg26@gmail.com

L’événement L’heureux tour ! au Théâtre du Temple Saillans a été mis à jour le 2024-02-06 par Office de tourisme Cœur de Drôme Pays de Crest et de Saillans