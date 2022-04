L’Heureux Elu espace culturel de Bondues, 2 avril 2022, Bondues.

L’Heureux Elu

espace culturel de Bondues, le samedi 2 avril à 20:30

Charline est heureuse : elle va épouser l’homme de sa vie ! Avant de le présenter à ses meilleurs amis, elle leur précise qu’il est un peu spécial. Beau, riche, poli mais qu’il pense « différemment ». Que faire ? Respecter son choix, débattre ou rejeter « l’heureux élu » ? Entre étonnement, déchirements, et nouvelle vérité, la tension monte au fur et à mesure que les masques tombent. Comédie d’Eric Assous. Par la Compagnie Entre chien et loup

12 et 10 euros

Une comédie satirique et vaudevillesque sur l’amitié et les devoirs… Toute vérité est-elle bonne à dire ? Venez-vous faire votre propre idée !

espace culturel de Bondues 3, rue René d’Hespel Bondues Nord



