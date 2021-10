Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme L’Heure Verte : Visite d’exposition photo à la bougie, dégustation d’absinthe Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

L’Heure Verte : Visite d’exposition photo à la bougie, dégustation d’absinthe Clermont-Ferrand, 30 octobre 2021, Clermont-Ferrand. L’Heure Verte : Visite d’exposition photo à la bougie, dégustation d’absinthe 2021-10-30 19:00:00 – 2021-10-30 21:00:00 Labo 1880 16 rue du Port

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme EUR 10 10 Rare visite de l’exposition “Les Silentes” de Magali Ballet, à la bougie. Une expérience sensorielle exceptionnelle, ponctuée d’un rituel de dégustation d’absinthe contact@labo1880.fr +33 4 73 14 18 51 dernière mise à jour : 2021-10-18 par Clermont Auvergne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Labo 1880 16 rue du Port Ville Clermont-Ferrand lieuville 45.78024#3.08782