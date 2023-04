L’Heure Musicale : voyez comme on danse ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

L’Heure Musicale : voyez comme on danse ! Médiathèque Marguerite Yourcenar, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 10h30 à 11h30

.Tout public. gratuit

Un samedi par mois, à 10h30, venez partager, écouter et parler de musique en compagnie des bibliothécaire. Voyez comme on danse ! Pourquoi danse-t-on ? Pour s'exprimer, séduire, ou participer à un rite. La danse est un divertissement, mais aussi un art du spectacle. Ballet classique, comédie musicale, clips vidéos, la danse se donne à voir et se met en scène. Quelles musiques ont été composées pour ces danses-spectacles ? Nous vous proposons un petit panorama subjectif des musiques de danse sur scène et à l'écran. Samedi 3 juin 2023 à 10h30 Auditorium (niveau -1) Tout public Entrée libre

