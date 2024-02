L’heure musicale Voix-flûte-violon et orgue Obernai, dimanche 9 juin 2024.

L’Association des Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un concert voix-flûte-violon et orgue, avec Véronique Reinbolt Wendling, invitée au violon Camille Wendling, et Daniel Pandolfo à l’orgue.

Début : 2024-06-09 16:30:00

fin : 2024-06-09 17:30:00

rue du Chanoine Gyss

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est contact@merklin.fr

