L’heure musicale : Un avant, un après. Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris L’heure musicale : Un avant, un après. Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 20 janvier 2024 10:30, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 10h30 à 11h30

.Public adolescents adultes. A partir de 6 ans. gratuit

Un samedi par mois à 10h30, venez partager, écouter et parler de musique en compagnie des bibliothécaires. L’Heure musicale : Un avant, un après.

De nombreux musiciens ont fait évoluer leur musique au fil de leur carrière, que ce soit en raison de changements de membres au sein des groupes, de l’essor de nouvelles technologies, ou simplement de la volonté de suivre les modes musicales. Nous verrons dans cette Heure musicale comment certains d’entre eux ont su se réinventer voir changer d’orientation musicale jusqu’à pouvoir considérer qu’il y a « Un avant et un après ». Samedi 20 janvier à 10h30 Auditorium (niveau-1) Tout public à partir de 6 ans Entrée libre Retrouvez nos Heures Musicales sur la plateforme des audioblogs d’ARTE Radio Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar.fr +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

©Brian Griffin Détails Heure : 10:30 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75015 Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41, rue d'Alleray Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris latitude longitude 48.83680697942,2.30348101924335

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/