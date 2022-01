L’heure musicale : Spoken word : la voix parlée en musique Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

L’heure musicale : Spoken word : la voix parlée en musique Médiathèque Marguerite Yourcenar, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 11h00 à 12h00

gratuit

Un samedi par mois à 11h, venez partager, écouter et parler de musique en compagnie des bibliothécaires. Ce mois-ci, les discothécaires vous convient à » Spoken word : la voix parlée en musique « . La voix en musique est généralement associée au chant, mais il existe toute une tradition de voix parlée qui s’est particulièrement développée au XXème siècle, du Sprechgesang au rap en passant par la poésie jazz. Samedi 19 mars de 11h à 12h Entrée libre, dans la limite des places disponibles Auditorium (niveau -1) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

12 : Vaugirard (Paris) (345m) 88 : Alleray – la Quintinie / Médiathèque Yourcenar (Paris) (133m)

Contact : 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 Peinture

