L’heure musicale Récital d’orgue Obernai, dimanche 8 septembre 2024.

L’heure musicale Récital d’orgue Obernai Bas-Rhin

L’Association Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un récital d’orgue avec Roselyne Koeniguer, titulaire du grand orgue de l’église-collégiale Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg.

Elle a été formée au Conservatoire National de Région de Strasbourg, où elle a obtenu le Certificat de Fin d’Etudes en piano dans la classe de Fabienne Matz, puis une Médaille d’Or à l’unanimité avec les félicitations du jury en orgue et le Diplôme d’Etudes Musicales, dans les classes de Marc Schaefer et de Daniel Maurer. Elle a aussi étudié l’harmonie, l’accompagnement, l’analyse et l’histoire de la musique;

Parallèlement, elle a effectué des études scientifiques et obtenu le diplôme universitaire de Directeur du son (Tonmeister) au centre PRIMUS, à l’université Marc Bloch de Strasbourg.

Elle donne des concerts en soliste, ou comme accompagnatrice, en formation de chambre, ou au continuo. Elle accompagne de nombreux choeurs, tant au piano qu’à l’orgue.

Elle joue régulièrement avec l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Elle se produit aussi à l’Opéra du Rhin. Ses qualités d’accompagnatrice l’ont amenée à assurer la fonction de répétitrice des Petits Chanteurs de Strasbourg Maîtrise de l’Opéra National du Rhin pendant 18 ans. Elle a donné des concerts dans toute la France, mais aussi en Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Portugal, Angleterre, République Tchèque, et Russie.

Musicienne touche à tout comme elle se définit elle-même, curieuse de nouvelles rencontres et découvertes, elle est à l’aise dans un très vaste répertoire. Elle enseigne le piano et l’orgue. EUR.

Début : 2024-09-08 16:30:00

fin : 2024-09-08 17:30:00

rue du Chanoine Gyss

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est contact@merklin.fr

