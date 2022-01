L’heure musicale – Récital d’orgue – Marc Vonau Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

L'Association des Amis de l'Orgue Merklin, vous propose un récital d'orgue avec Marc Vonau, organiste alsacien actuellement à l'île de la Réunion.

Marc Vonau a réalisé ses études musicales au conservatoire national de Strasbourg dans les classes d'orgue de Daniel Maurer puis de Francis Jacob. Il complète l'approfondissement de son instrument par la basse continue, l'écriture, l'harmonie, l'analyse, l'histoire de la musique et la direction de chœur. Il participe à plusieurs projets de chant choral. En plus de ces prestations en tant qu'organiste soliste, Marc Vonau apprécie de se produire aux côtés d'autres musiciens.

