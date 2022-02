L’heure musicale – Récital d’orgue – Daniel Pandolfo et Roland Lopes Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

L’heure musicale – Récital d’orgue – Daniel Pandolfo et Roland Lopes Obernai, 13 mars 2022, Obernai. L’heure musicale – Récital d’orgue – Daniel Pandolfo et Roland Lopes Obernai

2022-03-13 16:30:00 – 2022-03-13 17:30:00

Obernai Bas-Rhin EUR L’Association des Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un concert d’orgue avec Daniel pandolfo titulaire de l’orgue Merklin et Roland Lopes président de l’association. L’Association des Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un concert d’orgue avec Daniel pandolfo titulaire de l’orgue Merklin et Roland Lopes président de l’association. +33 6 68 64 73 69 L’Association des Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un concert d’orgue avec Daniel pandolfo titulaire de l’orgue Merklin et Roland Lopes président de l’association. Obernai

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Ville Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

L’heure musicale – Récital d’orgue – Daniel Pandolfo et Roland Lopes Obernai 2022-03-13 was last modified: by L’heure musicale – Récital d’orgue – Daniel Pandolfo et Roland Lopes Obernai Obernai 13 mars 2022 Bas-Rhin Obernai

Obernai Bas-Rhin