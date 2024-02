L’heure musicale récital d’orgue avec Marc Vonau Obernai, dimanche 14 avril 2024.

L'heure musicale récital d'orgue avec Marc Vonau Obernai

L’Association Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un récital d »orgue de J.S. Bach à Ch.M. Widor, sur les 2 instruments de l »église catholique Saints-Pierre-et-Paul. avec l’organiste Marc Vonau.

Marc VONAU a réalisé ses études musicales au Conservatoire National de Strasbourg dans les classes d’orgue de Daniel Maurer puis de Francis Jacob.

Il complète l’approfondissement de son instrument par des études de basse continue, d’écriture, d’harmonie, d’analyse, d’histoire de la musique et de direction de chœur.

Il participe à plusieurs projets de chant choral (Passion selon saint Luc dirigé par Penderecki, Symphonie N°8 de Mahler…).

Titulaire du diplôme de perfectionnement en orgue, du diplôme d’études musicales du Conservatoire de Strasbourg et d’une licence en musicologie, il enseigne à l’école d’orgue protestante de Strasbourg (Aforgep).

Il est organiste à la Mission Catholique de Langue Française de Zürich et à l’église St Maria de Kehl.

Son répertoire le conduit à se produire non seulement en France mais aussi en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Suisse…

Il a notamment participé au festival Toulouse les orgues , à l’inauguration de l’orgue Späth de Soest (Allemagne), au festival de musique sacrée de Saint-Malo.

Depuis 2010, Il se produit régulièrement à l’église abbatiale d’Oberelchingen sur les orgues Holzhay et Steinmeyer et à la Friedenskirche de Kehl sur l’orgue Vier dans le cadre des concerts spirituels pour le temps de l’Avent et de la Passion.

Au programme sur l’orgue Koenig Erstanden ist der heil’ge Christ BWV628 (Orgelbüchlein) J.S.Bach (1685-1750) Prélude et Fugue en ré majeur BWV 532 J.S.Bach (1685-1750).

A l’orgue Merklin Symphonie N°4 en fa mineur Op13 N°4 Ch.M Widor (1844-1937) 1.Toccata 2. Fugue 3. Dolce 4. Scherzo 5. Adagio 6. Finale EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 16:30:00

fin : 2024-04-14 17:30:00

rue du Chanoine Gyss

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est contact@merklin.fr

