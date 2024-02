L’heure musicale récital d’orgue avec Claude Schnitzler Obernai, dimanche 12 mai 2024.

L’heure musicale récital d’orgue avec Claude Schnitzler Obernai Bas-Rhin

L’Association des Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un concert avec Claude Schnitzler, un organiste et chef d’orchestre français né à Strasbourg.

Claude Schnitzler est un organiste et chef d’orchestre français né à Strasbourg.

Il fait ses études musicales au CNR de Strasbourg (orgue, clavecin, direction d’orchestre et écriture), avant de compléter sa formation de chef d’orchestre au Mozarteum de Salzbourg tout en donnant de nombreux récitals d’orgue en France et à l’étranger. En 1971, il est nommé titulaire du grand orgue de la cathédrale de Strasbourg.

Entré à l’Opéra du Rhin comme chef de chant, il devient dès 1975 l’assistant d’Alain Lombard à l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg et à l’Opéra du Rhin, où il dirige dès lors de nombreux spectacles. Il collabore régulièrement avec l’Opéra de Paris, où il dirige spectacles lyriques et ballets.

En 1986, il prend la direction de l’Orchestre de la Ville de Rennes, cumulant cette fonction avec celle de chef permanent de l’Opéra du Rhin. De 1989 à 1995, il assure la direction de l’Orchestre de Bretagne et continue à se produire à la tête des principaux orchestres français ainsi que dans de nombreux opéras étrangers.

Sa carrière se place sous le signe de l’éclectisme, qui lui fait partager son temps entre l’opéra, le concert symphonique, et les récitals d’orgue.

Au programme l’orgue en Alsace au XIXème siècle avec Martin VOGT Vincent-Aloïse AMANN Marie-Joseph ERB.

L’orgue et l’opéra du XIXème siècle avec Georges BIZET Gaetano DONIZETTI Ferdinando PROVESI Giuseppe VERDI Marcia Trionfale. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 16:30:00

fin : 2024-05-12 17:30:00

rue du Chanoine Gyss

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est contact@merklin.fr

L’événement L’heure musicale récital d’orgue avec Claude Schnitzler Obernai a été mis à jour le 2024-02-14 par Office de tourisme d’Obernai